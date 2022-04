POL-AC: Wohnwagen-Diebstahl - Täter flüchtig - Polizei gibt Präventionstipps

Aachen (ots) - Von einem Firmengelände am Schwarzen Weg sind am Wochenende Kupferkabel und Werkzeug im Wert von mehr als 50.000 Euro gestohlen worden. Unbekannte müssen zwischen Samstagnachmittag (26.03.2022/ 15.30 Uhr) und Montagfrüh (28.03.2022/ 7 Uhr) in den Gebäudekomplex eingedrungen und große Mengen Kupferkabel von mehreren Firmen gestohlen haben. Da das Diebesgut sehr schwer ist, geht die Polizei davon aus, ...

mehr