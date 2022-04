Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tankbetrüger gesucht

Weimar (ots)

Am frühen Mittwoch, 06. April 2022, kam es an der bft - Tankstelle in der Erfurter Straße in Weimar zu einem Tankbetrug. In den Morgenstunden, gegen 05:30 Uhr, befuhr ein Audi aus Richtung Stadtring kommend das Tankstellengelände und hielt an der Tanksäule Nummer 3 an. In der Folge stieg der Beifahrer aus dem Fahrzeug und betankte den Pkw mit Dieselkraftstoff im Wert von über 80 Euro, anschließend setzte sich dieser wieder in den Audi und das Fahrzeug entfernte sich in Richtung Umgehungsstraße. Da sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Personen auf dem Gelände befanden und reger Kundenbetrieb herrschte, fiel der Betrug erst etwa fünf Minuten später einer Mitarbeiterin auf, als diese die Tanksäulen nach und nach abarbeitet und der offene Betrag augenscheinlich nicht beglichen wurde. Der Fahrer des Fahrzeuges, welches, wie sich später herausstellte, gestohlen war, verblieb während der Tat im Pkw. Lediglich der Beifahrer, welcher den Audi betankte, stieg kurz aus dem Auto aus.

Die Kriminalpolizei Weimar sucht nun nach Zeugen.

Wer war zur Tatzeit an der Tankstelle und kann Angaben zum Fahrzeugführer und/oder seinem Beifahrer machen? Wer konnten die Tathandlung beobachten?

Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Kriminalpolizeistation in Weimar unter: 03643 - 8820 oder per Mail an KPS.Weimar@polizei.thueringen.de

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell