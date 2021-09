Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Wohnungsbrand mit einer leicht verletzten Person

Schwerin (ots)

Am Morgen des 08.09.2021, gegen 08:35 Uhr, ging über den Feuerwehrnotruf die Meldung über eine unklare Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der Gagarinstraße 61 in Schwerin ein. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Sofa in der Wohnung in Brand. Die angetroffene Wohnungsmieterin wurde mit leichten Verbrennungen an den Händen und einer Rauchgasintoxikation zur weiteren Behandlungen in die Schweriner Helios- Kliniken eingeliefert. Der Brand konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf circa 30.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell