Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beschädigte Briefkästen

Jena (ots)

Ein 35-Jähriger aus Anna-Siemsen-Straße vernahm in der Nacht zu Dienstag zwar einen lauten Knall, konnte dessen Herkunft allerdings nicht zuordnen. Am Morgen musste der Mann feststellen, dass Unbekannte seinen Briefkasten mit einem Feuerwerkskörper beschädigt haben. Hinweise zu den Verursachern liegen aktuell noch nicht vor. Ein Bewohner der Ziegenhainer Straße musste ähnliche Feststellungen treffen. Hier haben Unbekannte den Inhalt seines Briefkastens in Brand gesetzt. Briefe und Zeitschriften sind dadurch verbrannt und der Briefkasten trug folglich Beschädigungen davon.

