LPI-SHL: Kellereinbruch

Suhl (ots) - Ein Unbekannter machte sich am Sonntag in der Zeit von 07:00 Uhr bis 18:05 Uhr in der Stadtkirche auf dem Markt in Meiningen zu schaffen. Zum einen beschädigte er den Kerzentisch und zum anderen bediente er sich am Opferstock und entwendete das darin befindliche Bargeld. Wie hoch der Gesamtschaden ist, ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion ...

