LPI-SHL: Einbrecher ertappt

Suhl (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- bzw. Ausparken am Rimbachshügel in Suhl einen dort abgeparkten Ford und verließ anschließend die Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Unfallflucht ereigente sich in der Zeit von Freitagabend, 18:00 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 16:50 Uhr. Am beschädigten Fahrzeug konnte roter Fremdlack fetgestellt werden. ...

mehr