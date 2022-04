LPI-J: Gestohlen und zurechtgelegt

Weimar (ots) - Als am Dienstabend die Polizei Weimar die Information erhielt, es würde in einem Hotel in Weimar brennen, setzen sich sofort alle Streifenwagen in Bewegung. Zum Glück stellte sich heraus, dass lediglich ein technisch defekter Staubsauger gebrannt hatte und das Feuer bereits gelöscht war. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

mehr