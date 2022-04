Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schwelbrand durch Dacharbeiten

Jena (ots)

Austretenden Qualm in der ehemaligen Stadtbäckerei in der Wiesenstraße teilte die Rettungsleitstelle am Dienstagabend mit. Wie sich nach Rücksprache mit der Feuerwehr herausstellte, wurden im Tagesverlauf die Dachpappen durch eine Firma erneuert. Hierbei wurden die neuen Bahnen lediglich auf den alten Dachpappen verlegt. Dadurch wurde vermutlich mit dem Brenner die Dämmschicht entzündet, sodass es zum Schwelbrand kam. Durch die kalte Luft wurde dieser nach unten durch die Betondecke gedrückt, sodass der Brand nicht von außen wahrzunehmen war. Ein Zeuge hatte diesen dann in der Halle festgestellt und die Feuerwehr alarmiert. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen.

