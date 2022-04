LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle

Apolda (ots) - Am 13.04.2022, gegen 10:15 Uhr parkte ein 51jähriger BMW-Fahrer sein Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Apolda. Dabei vergaß der 51jährige, die Handbremse anzuziehen und das Fahrzeug rollte auf einen dort parkenden Peugeot. An beiden Fahrzeugen entstand ein leichter Sachschaden. Beide Fahrzeugführer befanden sich nicht in ihren Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

