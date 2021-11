Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeug auf Parkplatz beschädigt und abgehauen

Bad Salzungen (ots)

Die Fahrzeugführerin eines silberfarbenen Pkw Mazda stellte ihren Pkw am 26.11.2021 um 09:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Bad Salzuungen, Clara-Zetkin-Straße ab, um einkaufen zu gehen. Als sie gegen 10:15 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug, kam musste sie eine Beschädigung vorn an der Stoßstange auf der Fahrerseite feststellen. Einen Hinweis zum Verursacher konnte die Fahrzeugführerin an ihrem Pkw nicht vorfinden. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf zirka 500 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Poilizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 / 5510 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell