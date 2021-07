Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Basteiwall/Einbruch in Wohnung

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind am Donnerstag (22.07.21) in eine Wohnung am Basteiwall eingebrochen. Zwischen 7.30 Uhr und 17.45 Uhr schlugen die Täter ein Fenster ein. Ob sie etwas mitgenommen haben, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14-0 um Hinweise.

