Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall mit Sachschaden

Ludwigshafen (ots)

Am Freitagmittag, den 21.08.2020, um 14:20 Uhr kam es in der Maximilianstraße in Ludwigshafen am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 76-jähriger PKW-Fahrer aus Ludwigshafen am Rhein befuhr die Maximilianstraße in Richtung Hoheneckenstraße. Plötzlich fuhr ein Fahrradfahrer von dem Gehweg auf die Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Hierbei stieß er gegen die rechte Seite des PKW, sodass dort die Seitenscheibe der Beifahrertür zerbrach und mehrere Dellen und Kratzer in der Tür entstanden. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro. Durch den Zusammenstoß stürzte der Fahrradfahrer zu Boden. Als der 76-Jährige dem Fahrradfahrer zu Hilfe eilen wollte, stieg dieser plötzlich auf sein Fahrrad und fuhr davon. Ob der Fahrradfahrer Verletzungen oder Schäden erlitt ist derzeit nicht bekannt. Bei dem Fahrradfahrer handelte es sich um einen Mann, ca. 25-30 Jahre alt, hager, mit Glatze und bekleidet mit einer dunklen kurzen Hose. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein älteres Modell. Gegen den Fahrradfahrer wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Zeugen, die Hinweise auf den gesuchten Fahrradfahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Beethovenstraße 36, 67061 Ludwigshafen, 0621/963-2122, piludwigshafen1@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

