POL-COE: Olfen, Eversumer Straße/Drei Personen bei Unfall verletzt

Zwei Autos sind am Donnerstag (22.07.21) auf der Eversumer Straße zusammengestoßen. Gegen 17.15 Uhr befuhr eine 71-jährige Autofahrerin aus Olfen den Alten Postweg in Fahrtrichtung Eversumer Straße. Zur gleichen Zeit war eine 22-jährige Oer-Erkenschwickerin in ihrem Auto auf der Eversumer Straße in Richtung Ahsen unterwegs. Als die Olfenerin auf die Eversumer Straße einfuhr, kam es zur Kollision. Mit Rettungswagen kamen die 22-jährige Oer-Erkenschwickerin, ihr 21-jähriger Beifahrer aus Oer-Erkenschwick sowie die 71-jährige Olfenerin ins Krankenhaus. Die Eversumer Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis circa 19 Uhr teilgesperrt.

