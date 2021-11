Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: schwerer Verkehrsunfall

Kaltennordheim (ots)

Am Freitagnachmittag ereignete sich gegen 15:40 Uhr auf der B 285 zwischen Kaltennordheim und Kaltensundheim auf regennasser Fahrbahn bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt ein schwerer Verkehrsunfall. Zwei auswärtige Fahrerinnen krachten im Kurvenbereich aus noch unklarer Ursache frontal ineinander. Beide Fahrzeugführerinnen wurden eingeklemmt und mussten durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr aus den Fahrzeugen herausgeschnitten werden. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurden sie mit dem Rettungshubschrauber und einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs und auf Grund der Schwere der entstandenen Verletzungen der Beteiligten wurde ein Gutachter an die Unfallstelle beordert. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die notwendige anschließende Reinigung und Beseitigung der ausgelaufenen Flüssigkeiten war die B 285 für etwa 4 Stunden gesperrt.

Vor Ort waren neben den 5 Polizeibeamten auch 2 Rettungswagen, 2 Notärzte, der Rettungshubschrauber sowie ca. 30 Kameraden der umliegenden Feuerwehren. Im Zusammenhang mit diesem Verkehrsunfall möchte die Polizei nochmal darauf hinweisen, dass bei den jetzt wieder zu erwartenden winterlichen Straßenverhältnissen die richtige Bereifung zwingend vorgeschrieben ist und die Verkehrssicherheit deutlich erhöht.

