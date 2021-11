Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bergwacht zur Unterstützung angefordert

Bad Salzungen/ Kloster (ots)

Am 27.11.2021 teilte um 17:00 Uhr die Rettungsleitstelle mit, dass sie Unterstützung durch die Polzei bei der medizinischen Versorgung einer männlichen stark alkohlisierten Person in Kloster Unter den Bergen benötigt. Der 35jährige Mann war erheblich alkohilsiert, aggressiv und befand sich zudem noch in einem nur schwer zugänglichen Hanggebiet, so dass zur Bergung auch noch die Bergwacht mit hinzugezogen werden musste. Er wurde im Anschluss ins Klinikum verbracht.

