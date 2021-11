Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Pkw erheblich beschädigt

Bad Salzungen/ Krayenberggemeinde (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht vom 26. zum 27.110 2021 einen in Dorndorf in der Straße der Einheit abgestellten grauen Pkw Seat. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf zirka 4000 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 / 5510 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell