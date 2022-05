POL-FR: - Wutöschingen: Rettungshubschrauber nach Körperverletzung im Einsatz - Wutöschingen: Autofahrer kommt auf Gegenfahrbahn - mutmaßlich berauscht und ohne Führerschein unterwegs

Freiburg (ots) - Bad Säckingen: Aggressiver Festbesucher kommt in Gewahrsam Ein aggressiver Festbesucher musste am Samstagabend, 30.04.2022, in Bad Säckingen in Gewahrsam genommen werden. Gegen 22:20 Uhr hatte der bei dieser Veranstaltung tätige Sicherheitsdienst die Polizei verständigt. Der 27-jährige soll ...

mehr