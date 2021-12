Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Erdkabel von einer Baustelle bei Woldegk entwendet

Neubrandenburg (ots)

Im Zeitraum vom 14.12.2021, 17:30 Uhr bis 15.12.2021, 14:30 Uhr kam es von einer Baustelle auf dem Verbindungsweg zwischen Johannesgrund und Johanneshöh bei Woldegk zum Diebstahl von Erdkabeln.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten unbekannte Täter die frei zugängliche Baustelle am Plattenweg zwischen der B198 und der K101 und entwendeten circa 50m Erdkabel (Aluminium), die zuvor in einem offenen Graben verlegt wurden. Der Schaden beläuft sich auf circa 4000EUR.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Diebstahls führt die Kriminalpolizei Friedland. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat auffällige Beobachtungen gemacht haben, richten diese bitte an die Polizei in Friedland unter 039601-300-224 oder an die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell