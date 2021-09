Polizei Duisburg

POL-DU: Kleiner Fehlerteufel hat Straßennamen ausgeschnitten: Obermeiderich: Mercedes schleudert über Straße

Ein 23 Jahre alter Mercedes-Fahrer ist am Donnerstag (9. September) gegen 14:35 Uhr aus noch ungeklärter Ursache auf der Arnold-Dehnen-Straße gegen einen geparkten Wagen geprallt. Er schob diesen in ein ebenfalls am Straßenrand geparkten Opel. Anschließend schleuderte der Mercedes quer über die Fahrbahn. Um eine Kollision zu vermeiden musste ein entgegenkommender Autofahrer (48) eine Vollbremsung machen. Der 23-Jährige kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

