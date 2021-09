Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Zusammengestoßen und weitergefahren - Polizei sucht Radfahrer

Duisburg (ots)

Der Fahrer (23) eines VW Polo ist am Mittwochabend (8. September, 18:15 Uhr) auf der Neubreisacher Straße mit einem Fahrradfahrer zusammengestoßen. Ein aufmerksamer Zeuge (54) hörte den Knall und sah wie ein Mann am Kopf blutete, wieder auf sein dunkles Rad stieg und in Richtung Hagenauer Straße weiterfuhr.

Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei den Radfahrer und weitere Zeugen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 21 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

