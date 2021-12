Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Diebstähle von Tabakwaren im Wert von mehreren Hundert Euro

Neubrandenburg (ots)

Am Nachmittag des 14.12.2021 kam es im Bereich des Polizeirevieres zu zwei Ladendiebstählen in Lebensmittelfachmärkten in Röbel und Malchow.

Durch unbekannte Täter wurden gegen 16:20 Uhr aus einem Supermarkt in Röbel Am Bahnhof Zigaretten im Wert von 842,85 entwendet. Nach bisherigem Erkenntnisstand handelt es sich um zwei männliche Täter, welche sich den Zigarettenschrank aufschließen ließen, die Tabakwaren entnahmen und in der weiteren Folge in einem Rucksack verstauten. Sie flüchteten anschließend aus dem Geschäft und fuhren mit einem silberfarbenen Renault mit ausländischem Kennzeichen in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnte eine Personenbeschreibung zu den flüchtigen Tätern angegeben werden.

Demnach war eine männliche Person ca. 1,70m groß und von sportlicher Gestalt. Er ist ca. 30 Jahre alt und hatte sehr kurze dunkle Haare. Darüber hinaus trug er eine schwarze Bomberjacke. Die zweite männliche Person war ebenfalls ca. 1,70m groß, von schlanker Statur und ca. 30 Jahre alt. Er hatte kurze dunkle Haare mit grauem Ansatz und trug eine dunkelgraue Jacke, einen gestreiften Pullover und führte einen Rucksack mit roten Streifen mit sich.

Um 16:50 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Friedrich-Ebert-Straße in Malchow ebenfalls zu einem Zigarettendiebstahl. Nach bisherigem Erkenntnisstand entwendeten zwei bislang unbekannte, männliche Täter Zigaretten im Wert von 20EUR, indem einer der Männer die Mitarbeiterin ablenkte und der zweite die Zigaretten aus der Auslage entwendete. Zur Personenbeschreibung wurde angegeben, dass es sich um einen europäisch und um einen südländisch aussehenden Mann handelt, welche beide mit Akzent sprachen, welcher nicht genauer beschrieben wurde.

Die Kriminalpolizei Röbel hat die Ermittlungen wegen der Diebstähle aufgenommen, in dessen Zusammenhang Zeugen gesucht werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Röbel unter 039931-848 224 oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

