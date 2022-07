Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Diebstahl in Gaststätte

Aurich - Kennzeichen entwendet

Norden - Pedelec gestohlen

Wiesmoor- Katzenjunge ausgesetzt

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstahl in Gaststätte

Am Sonntagabend kam es in einer Gaststätte in Wiesens zu einem Diebstahlsdelikt. Gegen 21:40 Uhr entwendete ein Gast in einem unbeobachteten Moment das Portemonnaie der Kellnerin mit den Tageseinahmen, welches sich zu diesem Zeitpunkt im Tresenbereich befand. Nach der Tatbegehung flüchte der unbekannte Mann. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter Telefon 04941 606-215 zu melden.

Aurich - Kennzeichen entwendet

Die Polizei sucht Zeugen eines Kennzeichendiebstahls, welcher sich in der Nacht zu Montag in der Wiesenstraße in Aurich ereignete. Unbekannte entfernten die beiden amtlichen Kennzeichen eines an der Wiesenstraße abgestellten Pkw Renault. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606-215.

Norden - Pedelec gestohlen

In Norden wurde am Freitag ein Pedelec gestohlen. Unbekannte entwendeten das schwarze Pedelec der Marke Zündapp zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr vor einem Einkaufszentrum an der Bahnhofstraße. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04931 921-115

Wiesmoor- Katzenjunge ausgesetzt

Am frühen Freitagnachmittag sind in Wiesmoor in der Ginsterstraße fünf ausgesetzte Jungkatzen aufgefunden worden. Eine Wiesmoorer Bürgerin hat die Katzen vorerst in ihre Obhut genommen, um die erforderliche Versorgung der Tiere über das Wochenende zu gewährleisten. Die Polizei Wiesmoor ist über den Fund informiert worden und bittet nun um sachdienliche Hinweise unter 04944914050 oder 04941-6060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell