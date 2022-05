POL-GT: Hölzerne Sonderausstattung, dafür bei der Fahrerlaubnis gespart

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Am gestrigen Mittwoch wurde die Polizei Gütersloh über den Einbruch bislang unbekannter Diebe in ein Hotel an der Wiesenstraße informiert. Im Tatzeitraum von Samstagnacht bis Sonntagabend (14.05., 01.00 Uhr - 15.05., 20.45 Uhr) verschafften sich die Täter Zutritt zu den Umkleidekabinen der Mitarbeiter im Untergeschoss und ...

mehr