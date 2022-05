Polizei Gütersloh

POL-GT: Hoteleinbruch an der Wiesenstraße - Diebe klauen Bargeld aus Spind

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am gestrigen Mittwoch wurde die Polizei Gütersloh über den Einbruch bislang unbekannter Diebe in ein Hotel an der Wiesenstraße informiert. Im Tatzeitraum von Samstagnacht bis Sonntagabend (14.05., 01.00 Uhr - 15.05., 20.45 Uhr) verschafften sich die Täter Zutritt zu den Umkleidekabinen der Mitarbeiter im Untergeschoss und brachen dort Spinde auf. Hierbei entwendeten die Diebe nach derzeitigem Stand Bargeld.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

