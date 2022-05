Polizei Gütersloh

POL-GT: Standort gefunden - Anwohner entdeckt gesuchten VW Golf

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am heutigen Donnerstagmorgen (19.05.) meldete sich ein Anwohner aus dem Stadtgebiet Gütersloh und bestätigte den Standort des gesuchten VW Golf 5 Plus des 84-Jährigen gefunden zu haben (siehe Pressebericht https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5225776). Der Pkw steht ordnungsgemäß abgestellt in einer Sackgassenstraße am Straßenrand.

Das Mithilfeersuchen der Polizei Gütersloh war somit erfolgreich. Vielen Dank!

