Polizei Gütersloh

POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach Blitzeinbruch in Juweliergeschäft

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Wie bereits veröffentlicht, kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag (09.05., 02.00 Uhr) zu einem Blitzeinbruch in ein Juweliergeschäft an der Kökerstraße. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Geschäft mit einem gestohlenen Pkw. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5216570 Der Pkw wurde unterdessen an der Oststraße in Gütersloh aufgefunden und sichergestellt. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5220009

Es konnten Lichtbilder eines Täters während der Tatbegehung gesichert werden. Diese wurden nun zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben und können auf dem landesweiten Fahndungsportal der Polizei NRW eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/79826

Hinweise und Angaben zu der Person auf den Bildern oder weitere Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0n entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell