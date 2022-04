Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Roller gestohlen

Gummersbach (ots)

In der Straße "Brink" in Deitenbach ist im Tatzeitraum zwischen Samstag, 12 Uhr, und Mittwoch (27. April), 6 Uhr, ein Kraftrad der Marke "Piaggio GTS 125/M31" gestohlen worden. Das amtliche Kennzeichen lautet GM-XC74. Der Roller stand zur Tatzeit in einer Hauseinfahrt.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell