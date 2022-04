Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkäuferin abgelenkt - Polizei warnt vor Trickbetrügern

Wolfsburg (ots)

Lehre, Berliner Straße

20.04.2022, 17.15 Uhr

Zu einem Trickdiebstahl kam es am späten Mittwochnachmittag in einem Sanitätsfachgeschäft in der Berliner Straße.

Gegen 17.15 Uhr betrat eine unbekannte Frau das Geschäft und wollte, nachdem sie sich etwas umgesehen hatte, einen geringwertigen Artikel mit einem 100 Euro Schein bezahlen.

Da der Verkäuferin die Kundin seltsam vorkam, gab sie vor, dass sie erst schauen müsse, ob sie so viel Wechselgeld habe. Daraufhin legte ihr die Frau einen Zettel mit einer ihr nicht bekannten Schrift auf den Verkaufstresen.

Anschließend versuchte die Kundin die Verkäuferin durch verschiedene Fragen abzulenken und während die Verkäuferin mit dem anderen Gegenstand beschäftigt war, begab sich die unbekannte Frau hinter den Verkaufstresen.

Hier machte sie sich zu schaffen und als die Verkäuferin dies Treiben bemerkte, verwies sie die Kundin sofort des Ladens.

Erst ein paar Augenblicke später habe sie dann bemerkt, dass ihr Portemonnaie mit einem dreistelligen Bargeldbetrag fehlt.

Die unbekannte Frau war etwa 1,65m groß, war von schlanker Statur, und hatte schwarze Haare, die zu einem Pferdeschwanz gebunden waren. Sie hatte braune Augen, einen dunklen Hauttyp und ein südeuropäisches Erscheinungsbild. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Jacke, Jeanshose und trug einen Mundschutz.

Die Polizei hat den Diebstahl aufgenommen und hofft darauf, dass Passanten Anwohnern oder Autofahrern die Frau aufgefallen ist. Möglicherweise war sie nicht alleine unterwegs und sie haben sich auch in anderen Geschäften aufgehalten, oder an Haustüren geklingelt. Hinweise an die Polizeistation in Lehre oder die Rufnummer 05353/94105-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell