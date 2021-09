Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Motorradtour "Biker auf Augenhöhe" - 20 Jahre Polizeipräsidium Osthessen

Osthessen (ots)

Osthessen - Motorradfahren auf den schönsten, jedoch auch anspruchsvollsten Strecken in der Mitte Deutschlands - ein Traum für jede Kradfahrerin und jeden Kradfahrer. Im Bereich des Polizeipräsidiums Osthessen ist das in Vogelsberg und Rhön möglich.

Auch wenn die Zahl der Unfälle, an denen Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer beteiligt sind, weiterhin sinkt, geben die schweren Unfallfolgen nach wie vor Anlass zur Sorge. Hier möchte die osthessische Polizei ansetzen und die Sicherheit auf den beliebten Motorradstrecken maßgeblich durch eine Gefahrensensibilisierung erhöhen.

Das Polizeipräsidium beschreitet dazu neue Wege. Nicht Kontrollmaßnahmen, die sich über die gesamte Motorradsaison erstrecken, stehen hierbei im Mittelpunkt. Im Rahmen des 20-jährigen Behördenjubiläums soll nun eine präventive Veranstaltung im Form einer gemeinsamen Motorradtour zwischen Hobbybikern und der Polizei stattfinden.

Geplant ist die Veranstaltung für den 25. September und soll durch den schönen Vogelsberg führen. Das Mittelgebirge verfügt mit seinen kurvigen Straßenverläufen über bekannte und über die Grenzen des Polizeipräsidiums hinaus berüchtigte Motorradstrecken. Start- und Zielpunkt ist bei der Polizeidirektion Vogelsberg, Lindenstraße 50 in 36341 Lauterbach. Los geht es um 10 Uhr. Die reine Fahrtzeit wird circa drei Stunden betragen, zu der die ein oder andere Pause dazukommt.

Insgesamt zehn Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer können an dieser Tour teilnehmen und die schwierigen Strecken gemeinsam mit zwei Motorradpolizisten bestreiten. In den Pausen werden die einzelnen Streckenabschnitte sowohl vor- als auch nachbereitet. Außerdem werden die Beamten auf die örtlichen Gefahrenstellen und regionalen Besonderheiten hinweisen. Dabei bietet sich sicherlich auch die Möglichkeit sich in geselliger Runde auf Augenhöhe auszutauschen, sozusagen von Biker zu Biker.

Info für die Teilnahme an der Tour:

- Zur Teilnahme an der Tour wird ein eigenes, ordnungsgemäß zugelassenes Motorrad sowie eine entsprechend zugelassene Schutzausrüstung und Schutzhelm benötigt. Natürlich müssen die Fahrerinnen und Fahrer auch in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein.

- Die Teilnahme an der Tour geschieht auf eigene Gefahr, daher muss vor Fahrtantritt ein Haftungsausschluss unterschrieben werden.

- Auf die Einhaltung der aktuellen Abstands- und Hygieneregeln wird hingewiesen.

- Die Anmeldung kann per Mail an das Postfach:

praevention.ppoh@polizei.hessen.de

erfolgen. Doch Achtung: die Plätze sind begrenzt! Die Vergabe erfolgt nach Eingang der Anmeldungen per E-Mail.

Für alle, die an der Tour nicht teilnehmen können, gibt es noch ein paar Tipps und Ratschläge, um möglichst weiterhin unfallfrei durch die Motorradsaison zu kommen:

Machen Sie sich sichtbar! Sei es durch helle, reflektieren Kleidung und den Einsatz einer zusätzlichen Warnweste. Durch ihre schmale Silhouette werden Motorradfahrende nicht selten schlichtweg übersehen. Dies zeigt sich auch bei Unfällen gerade in Kreuzungs- und Einmündungsbereichen. Daher sollten Zweiradfahrerinnen und Zweiradfahrer stets vorausschauend fahren und mit den Fehlern der anderen Verkehrsteilnehmer rechnen.

Um schwerwiegende Verletzungen zu vermeiden, ist es wichtig, eine vollständige Schutzausrüstung zu tragen. Auch das Verbessern der eigenen Fahrpraxis mit Hilfe von Fahr- und Sicherheitstrainings sowie die mentale und körperliche Vorbereitung gerade auf längere Touren, ist ratsam.

Wie immer im Straßenverkehr gilt, unterschätzen Sie nicht die Gefahren, sondern tasten Sie sich lieber an die örtlichen Gegebenheiten heran.

Da nach wie vor die "Nicht angepasste Geschwindigkeit" eine der Hauptunfallursachen ist, appellieren wir schlussendlich an die Eigenverantwortung aller Biker. Passen Sie bitte Ihre Geschwindigkeit Ihrem Können aber auch der Strecke entsprechend an!

Info an die Medienvertreter:

Medienvertreter sind herzlichst dazu eingeladen vorbeizukommen und über die Aktion zu berichten. Eine der Pausen wird am Falltorhaus in Schotten stattfinden (geplante Ankunftszeit zwischen 12 Uhr und 13 Uhr). Für eine bessere Planbarkeit bitten wir um kurze Anmeldung per E-Mail unter: pressestelle.ppoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell