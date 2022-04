Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Radfahrerin übersehen - 46-Jährige schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Hattorf, L 295/Heinenkamp

20.04.2022, 13.00 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Radfahrerin ereignete sich am Mittwochmittag auf der Landesstraße 295, an der Abzweigung zur Straße Heinenkamp.

Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand befuhr ein 71 Jahre alter Fahrzeugführer aus Wolfsburg mit seinem VW Tiguan gegen 13.00 Uhr die L 295 aus Richtung Kreisel L 294 kommend in Richtung Anschlussstelle A 39 und wollte nach rechts in die Straße Heinenkamp abbiegen. Hierbei übersah er eine 43 Jahre alte Radfahrerin ebenfalls aus Wolfsburg, die den Radweg der L 295 aus Richtung Autobahn in Richtung Hattorf L 294 befuhr.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei die Radfahrerin über die Motorhaube auf die Windschutzscheibe des VW Tiguan prallte und anschließend auf der Fahrbahn aufschlug. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen zu.

Eine ebenfalls alarmierte Rettungswagenbesatzung und ein hinzugezogener Notarzt versorgten die Schwerverletzte und brachten sie anschließend ins Wolfsburger Klinikum, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Am VW Tiguan entstand ein Schaden von mindestens 2.500 Euro, am Fahrrad der 43-Jährigen nach ersten Schätzungen ein Schaden von etwa 200 Euro.

