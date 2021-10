Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl von Kompletträdern

Rieden (ots)

In der Nacht vom 22.10 auf den 23.10 wurden auf einem Parkplatz am Riedener Waldsee von einem geparkten PKW Jaguar alle 4 Reifen mit Felgen entwendet. Die Reifen der Größe 225-40 R19 waren auf serienmäßigen Alufelgen von Jaguar aufgezogen. Der Gesamtschaden dürfte im niedrigen 4 stelligen Eurobereich liegen. Wer im genannten Tatzeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen in Tatortnähe gesehen hat, oder sonstige Hinweise zu der Straftat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Mayen unter 02651-8010

