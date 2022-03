Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Feuerwehrfahrzeug prallt gegen Drohne

Vreden (ots)

Ein Feuerwehrwagen ist am Samstag in Vreden mit einer Drohne kollidiert. Das Auto war gegen 15.00 Uhr auf der Rückfahrt zum Gerätehaus, als es auf der Ottensteiner Straße zu dem Unfall kam. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich die Drohne dort in einer Höhe von zwei Metern in der Luft befunden - ihr Nutzer hatte sie eigenen Angaben zufolge eigentlich so programmiert, dass sie ihm in einer bestimmten Höhe bei seiner Fahrt mit einem E-Scooter folgen sollte. Aus ungeklärter Ursache sei dies nicht mehr der Fall gewesen, was er zu spät bemerkte. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell