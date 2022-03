Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fahrrad gibt Standort Preis

Gronau (ots)

Da hatten sich die Täter in Gronau genau das richtige Rad ausgesucht - aus polizeilicher Sicht: Ein im Fahrrad verbauter GPS-Sender führte Beamte zu dem mutmaßlichen Dieb, einem 44 Jahre alten Mann. Zu der Tat kam es am Freitag gegen 15.45 Uhr auf der Enscheder Straße. Der Geschädigte wurde über eine App darüber informiert, dass sich das hochwertige Pedelec schnell durch Gronau bewegen würde, obwohl es verschlossen am Abstellort stehen sollte. Unweit des Tatortes in einer Garage fanden die Beamten das gerade entwendete Gefährt sowie zwei weitere hochwertige Räder. Die Eigentumsverhältnisse dieser Pedelecs konnten nicht geklärt werden, so erfolgte die Sicherstellung des möglichen Diebesguts. Die Ermittlungen der Kripo Gronau dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell