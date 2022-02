Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Hoetmar/Ennigerloh-Enniger/Beckum-Vorhelm, Roland. Ladung verloren - zwei beschädigte Autos

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 22.2.2022 verlor ein Lkw auf der Strecke von Hoetmar bis zur Autobahn 2 in Beckum Ladung. Erste Meldungen ging um 4.30 Uhr bei der Polizei ein, weil zwei Autofahrer über oder gegen auf der Straße liegendes Geröll oder anderen Bauschutt gefahren waren. Dabei wurden ihre Pkw beschädigt. Polizisten stellten stark verunreinigte Straßen fest, auf der Erde, Steine und Baumwurzeln lagen. Der grobe Dreck wurden von den Einsatzkräften beseitigt. Dennoch waren umfassendere Reinigungsmaßnahmen nötig, die am Morgen durchgeführt wurden. Dazu wurde der Abschnitt zwischen Wessenhorst und dem Kreisverkehr Tönnishäuschen für rund 30 Minuten gesperrt. Der Verursacher, ein 22-jähriger Ahlener, war auf den Verlust der Ladung aufmerksam geworden, die von einem Gartenbaubetrieb stammte. Nach seinen Angaben hatte sich die Verriegelung der Mulde des Lkws geöffnet, so dass der Dreck auf die Fahrbahn fiel. Der Mann sicherte die Mulde und kehrte anschließend zu seinem Betrieb zurück. Der Firmeninhaber hatte sich zwischenzeitlich bei der Polizei gemeldet und sich als Verursacher bekannt. Ob der 22-Jährige auch die Autobahn befuhr, ist Gegenstand der Ermittlungen.

