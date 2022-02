Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Warendorf (ots)

Eine 18-jährige Fahrzeugführerin aus Wadersloh fuhr mit ihrem PKW am Sonntag, 20.02.2022, gegen 12.30 Uhr, auf der Geiststraße (L852) in Wadersloh aus Liesborn kommend in Richtung Diestedde. Beim Versuch einem Tier auszuweichen kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor beim Gegenlenken die Kontrolle über das Fahrzeug, schleuderte und kam im gegenüberliegenden Straßengraben zum Stillstand. Die 18-Jährige verletze sich schwer, Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die L852 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme für knapp zwei Stunden gesperrt.

