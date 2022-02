Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Pkw bleibt im Graben stehen

Warendorf (ots)

Am Samstag, 19.2.2022 ereignete sich gegen 9.30 Uhr ein Unfall auf der Hoetmarer Straße in Sendenhorst. Eine 32-Jährige und ein 55-Jähriger befuhren mit ihren Autos hintereinander die Hoetmarer Straße in Richtung Hoetmar. Die 32-jährige Sendenhorsterin wollte mit ihrem Pkw auf die Raiffeisenstraße abbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Das erkannte der Münsteraner zu spät und fuhr auf den Kleinwagen auf. Dieser dreht sich um 180 Grad, während der 55-Jährige mit seinem Auto im Graben stehen blieb. Bei dem Unfall verletzten sich der 55-Jährige, die 32-Jährige und ihre 29-jährige Beifahrerin aus Sendenhorst leicht. Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Die Autos wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell