Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen - 16-jähriger durch Messerstiche schwer verletzt

Warendorf (ots)

Ahlen, Westenmauer, dortiger Rathausplatz

Am 20.02.22, gegen 02.24 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über eine gefährliche Körperverletzung mit einer schwer verletzten Person. Im Laufe des Abends war es zu einem zunächst verbalen Streit zwischen einem 16-jährigen und einem 18-jährigen Ahlener gekommen. Der Streit esaklierte und die beiden Beteiligten schlugen sich. Dabei zog der 18-jährige unbemerkt ein Messer und stach auf den 16-jährigen ein. Dieser wurde durch die Messerstiche schwer verletzt und musste zur Behandlung in ein nahegelegendes Krankenhaus gebracht werden. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst vom Tatort. Er konnte im Rahmen der Fahndung in Tatortnähe angetroffen werden und wurde vorläufig festgenommen. Da er alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss aller Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Beschuldigte entlassen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell