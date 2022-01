Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autofahrer mit über 100 km/h in Ortschaft unterwegs

Banzkow (ots)

In Banzkow haben Beamte des Autobahn-und Verkehrspolizeireviers Stolpe am Montagvormittag bei einer zweistündigen Geschwindigkeitskontrolle insgesamt 6 Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h teils erheblich überschritten. So ein 22-jähriger deutscher Autofahrer, der mit seinem PKW in der Mirower Straße mit 104 km/h gemessen wurde. Beim Erblicken der Polizei leitete der Autofahrer eine Vollbremsung ein. Allerdings änderte das nichts mehr am Messergebnis, weshalb der Autofahrer nun abzüglich aller Toleranzen mit einem Bußgeld in Höhe von 400 Euro, zwei Punkten und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen muss. Seine Bemerkung dazu: "Es war dumm, sehr dumm.".

