Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Nach tödlichem Unfall: Hilfsangebot der Polizei für Augenzeugen

Höxter (ots)

Nach dem Unfall in Höxter am Mittwoch, 25.08.2021, bei dem eine Radfahrerin von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt wurde (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65848/5002987), bietet die Polizei Höxter betroffenen Augenzeugen, die womöglich das direkte Unfallgeschehen oder nachträglich die Unfallsituation auf der B 64 beobachtet haben, aktive Hilfe an.

Wer bei der Verarbeitung von verstörenden Bildern oder belastenden Gedanken Unterstützung benötigt und entsprechenden Gesprächsbedarf hat, kann sich direkt mit der Kreispolizeibehörde in Höxter in Verbindung setzen. Es stehen professionelle Gesprächspartner aus dem Bereich polizeilicher Opferschutz und Notfallseelsorge zur Verfügung.

Unter der Telefonnummer 05271/962-1410 nimmt ab Montag die Verkehrsdirektion Anrufe entgegen und koordiniert die Gesprächswünsche. In Vorbereitung ist außerdem ein kurzfristiger gemeinsamer Termin mit Notfallseelsorgern und Betreuern aus dem Bereich Verkehrsunfallprävention/Opferschutz. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell