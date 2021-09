Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht auf Einkaufsmarktparkplatz

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag kam es zwischen 20.30 Uhr und 21.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Otto-Lilienthal-Straße in Böblingen zu einer Unfallflucht. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Ausparken einen VW und machte sich anschließend, ohne sich um den Unfall zu kümmern, davon. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

