Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: 51-Jähriger alkoholisiert unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Mit einer Blutentnahme und der Beschlagnahme des Führerscheins endete die Fahrt eines 51 Jahre alten Audi-Lenkers am Dienstagabend in Herrenberg-Gültstein. Ein Zeuge beobachtete gegen 21.20 Uhr den Audi-Fahrer, wie dieser von der Beethovenstraße in Herrenberg nach links in die Tübinger Straße in Richtung Gültstein abbog, wobei er vermutlich bei "rot" über die dortige Ampel fuhr. Der Zeuge folgte dem Audi-Fahrer und beobachtete weiter, wie er Schlangenlinien fuhr und teilweise auch auf die Gegenfahrspur kam. Der 51-Jährige fuhr im weiteren Verlauf auf den Parkplatz eines Schnellrestaurants, wobei er mit seinem Fahrzeug am Bordstein hängen blieb. Die hinzugerufenen Polizeibeamten führten eine Verkehrskontrolle durch und stellten Atemalkoholgeruch bei dem Audi-Lenker fest. Ein Atemalkoholtest verlief positiv, so dass eine Blutentnahme notwendig wurde. Der Führerschein des 51-Jährigen wurde beschlagnahmt und er muss mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

