Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Einbruch ins Jugendhaus

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag 21.00 Uhr und Dienstag 08.10 Uhr brachen noch unbekannte Täter in das Jugendhaus in der Straße "Im Hasenbühl" in Schönaich ein. Die Unbekannten brachen ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zur Küche. Bislang ist noch nicht bekannt, ob sie etwas stahlen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf einen dreistelligen Betrag belaufen. Der Polizeiposten Schönaich, Tel. 07031 67700-0, bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

