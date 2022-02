Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Polizeipräsident und Landrat im guten Austausch

Warendorf (ots)

"Konstruktiv, und intensiv", bilanzierten Landrat Dr. Olaf Gericke und Abteilungsleiterin Polizei Andrea Mersch-Schneider den Besuch des Polizeipräsidenten aus Hamm. Thomas Kubera, der seit einigen Monaten oberster Polizeichef in der Stadt Hamm ist, kam zu einem Antrittsbesuch in das Kreishaus. Beide Behördenleiter gaben positive Rückmeldungen aus der Basis hinsichtlich zurückliegender gegenseitiger Unterstützung und gemeinsamer Einsätze. Denn Kriminalität macht nicht an der Kreisgrenze halt. Landrat Dr. Olaf Gericke und der Polizeipräsident vereinbarten weiter an der sinnvollen und bewährten Kooperation bei der Fortbildung der Diensthundführer festzuhalten. Darüber hinaus war die aktuelle Versammlungslage, die beide Polizeibehörden stark beschäftigt, Inhalt des guten Austausches.

