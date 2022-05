Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrrad in Steinhagen sichergestellt - Eigentümer gesucht

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MK) - Am Freitagabend (13.05.) wurde bei einer Kontrolle am Kirchplatz in Steinhagen ein nach derzeitigem Stand unrechtmäßig genutztes Fahrrad bei einem 24-jährigen Steinhagener festgestellt. Den aktuellen Ermittlungen zufolge wurde das Rad gestohlen. Bei dem Fahrrad handelt es sich um blaues Herrenrad des Herstellers Wheeler.

Das Fahrrad wurde sichergestellt. Die Polizei Gütersloh sucht den Eigentümer des Rades. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

