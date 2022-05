Polizei Gütersloh

POL-GT: Blitzeinbruch in Juweliergeschäft - Gestohlener Pkw aufgefunden

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (09.05., 02.00 Uhr) haben unbekannte Täter einen Blitzeinbruch mit einem Pkw in ein Juweliergeschäft in der Kökerstraße verübt (siehe Pressebericht https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5216570).

Unterdessen entdeckten Zeugen am Mittwoch (11.05.) den für die Tatbegehung genutzten und gestohlenen Audi. Das Fahrzeug wurde dem aktuellen Stand zufolge unmittelbar nach der Tat auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses an der Oststraße abgestellt. Kriminalermittler der Polizei Gütersloh haben den Audi 100 in der Folge sichergestellt und eine umfangreiche Spurensicherung am Fahrzeug eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat in der Tatnacht von Sonntag auf Montag verdächtige Beobachtungen am Abstellort des Audi 100 an der Oststraße oder in der näheren Umgebung gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

