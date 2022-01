Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Feuerlöscher am Bahnhof Felsberg gestohlen

Bild-Infos

Download

Felsberg-Gensungen (Schwalm-Eder-Kreis) (ots)

Bislang Unbekannte haben am Bahnhaltepunkt in Felsberg-Gensungen einen Feuerlöscher gestohlen. Das Gerät war an der Hauswand des Stellwerkgebäudes deponiert. Ein Bahnmitarbeiter hatte den Diebstahl am vergangenen Mittwochmittag (5.1.) entdeckt und Strafanzeige bei der Bundespolizei erstattet.

Die genaue Tatzeit steht noch nicht fest und muss noch ermittelt werden.

Zeugen gesucht!

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Diebstahl und Missbrauchs von Nothilfemitteln eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise sind unter der Tel.-Nr. 0561/81616-0 oder über www.bundespolizei.de erbeten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell