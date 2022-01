Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Mann belästigt Schülerinnen im Zug

Fulda/Hünfeld (ots)

Zwei 16 und 17 Jahre alte Mädchen aus Hünfeld wurden am Neujahrstag (1.1.) Opfer einer sexuellen Belästigung. Der Vorfall ereignete sich in einer Cantusbahn, während der Fahrt von Fulda (Abfahrt 22.21 Uhr) in Richtung Hünfeld.

Der noch Unbekannte fiel bereits während der Zugfahrt auf, weil er keinen Mund-Nasenschutz tragen wollte. Der Mann setzte sich in die Nähe der Mädchen und belästigte sie zunächst mit Worten.

Beim Ausstieg im Bahnhof Hünfeld versuchte der Unbekannte eins der beiden Mädchen unsittlich zu berühren.

Auch nach dem Verlassen des Zuges im Bahnhof Hünfeld verfolgte er die beiden Schülerinnen. Erst als er mitbekam, dass die Mädchen die Polizei verständigten, flüchtete der Mann. Anschließend erstatteten die Schülerinnen Strafanzeige bei der Polizei Hünfeld.

Personenbeschreibung:

Der Mann mit brauner Hautfarbe soll etwa 20 Jahre alt und 1,90 m groß gewesen sein. Er hatte kurze, lockige Haare und trug einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einer weißen Jacke, einem grauen Pulli und einer grünen Hose (Camouflage). Zudem trug er Schuhe der Marke "Nike" (Air Jordan).

Die weiteren Ermittlungen führt die Bundespolizeiinspektion Kassel. Wer Angaben zu dem Mann machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

