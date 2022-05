POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung mit Phantombild nach Telefonbetrug

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Wie bereits veröffentlicht, kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag (09.05., 02.00 Uhr) zu einem Blitzeinbruch in ein Juweliergeschäft an der Kökerstraße. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Geschäft mit einem gestohlenen Pkw. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5216570 Der Pkw wurde unterdessen ...

