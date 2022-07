POL-AUR: Langeoog - Radfahrerin gesucht (Nachtrag zum Zeugenaufruf vom 06.07.2022)

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Südbrookmerland - Einbruch in Scheune Die Polizei Südbrookmerland bittet um Hinweise auf eine männliche Person, die bereits im Juni in eine Scheune am Kuhlerplatz in Südbrookmerland eingestiegen sein soll. Die Tat ereignete sich zwischen dem 18.06.2022 und 21.06.2022. Der mutmaßliche Täter wird beschrieben als 30 ...

