Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Überholvorgang endet in Unfall

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Hauptstraße, Montag, 07.03.22, 15.50 Uhr KALEFELD (schw) - Am Montag, 07.03.22, 15.50 Uhr befuhr ein 16-jähriger Kalefelder mit seinem Mofa die Hauptstraße in Echte aus Rtg. Seesen kommend in Richtung Imbshausen. Hinter dem 16-jährigen befuhr ein 55-jähriger Kalefelder mit seinem Pkw Volvo in die gleiche Richtung. Kurz vor der Einmündung Unterdorf wollte der 55-jährge den 16-jährigen überholen, übersah dabei jedoch, dass der 16-jährge mit seinem Mofa nach links in die Straße Unterdorf einbiegen wollte. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Kraftfahrzeuge wodurch der Mofa-Fahrer zu Fall kam und sich leichte Verletzungen zuzog. An den beteiligten Kfz entstanden insgesamt Schäden in Höhe von ca. 10.000 EUR

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell